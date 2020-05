Calciomercato Inter, niente riscatto | Due destinazioni per il centrocampista

Dopo un anno di prestito il calciatore non verrà riscattato: spuntano due possibili destinazioni per il nuovo prestito del giocatore

In casa Inter si continua a lavorare per rendere la squadra ancora più competitiva per lottare con la Juventus per lo scudetto. Oltre a pensare ai possibili nuovi innesti da inserire in rosa, vanno gestiti anche i piazzamenti degli esuberi. Un calciatore, dopo un anno di prestito, non verrà riscattato e tornerà in nerazzurro. Spuntano due possibili destinazioni per la prossima stagione.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, figlio d’arte per l’attacco | Affare con Raiola

Potrebbe interessarti anche >>> Coronavirus, l’annuncio dalla UEFA: “Presto i tifosi sugli spalti”

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Vecino regala a Conte l’erede di Lautaro

Calciomercato Inter, la Lokomotiv non riscatta Joao Mario: Marsiglia o Betis nel futuro

La ripresa della Serie A si avvicina, ma nel frattempo le società italiane lavorano al calciomercato estivo. In casa Inter, bisogna risolvere la questione prestiti, con alcuni esuberi che rientreranno e bisognerà piazzarli. Uno di questi sarà Joao Mario, che come riportato da ‘A Bola’, non verrà riscattato dalla Lokomotiv Mosca. Il centrocampista portoghese, dopo un anno in Russia, dove colleziona 15 presenze ed un gol, la società di Mosca ha deciso di non procedere con il diritto di riscatto.

Così, il calciatore tornerà alla corte di Antonio Conte, che sarebbe già pronto a cederlo di nuovo in prestito. Questa volta, sulle sue tracce sembrerebbero esserci il Marsiglia, che potrebbe cambiare presidente a breve ed il Betis Siviglia. Due destinazioni che potrebbero risolvere all’Inter la questione legata alla cessione del portoghese, evitando ai nerazzurri un ingaggio in più da sostenere in squadra.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, colpo dal Barcellona | L’agente apre a Juventus ed Inter