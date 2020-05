Calciomercato Juventus, Ronaldo flirta col top club | ‘Segnale’ dal presidente

La situazione di Cristiano Ronaldo con la Juventus rimane ancora fumosa: il presidente del PSG Al-Khelaifi manda segnali d’amore al portoghese.

Nella giornata di ieri Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi con i compagni a Torino: un buon segnale per la Juventus, che si prepara per ritornare in campo. La situazione del fuoriclasse portoghese con i bianconeri, però, rimane ancora fumosa: il contratto di CR7 con la Juventus andrà in scadenza nel 2022 e tutto è ancora aperto. Intanto dalla Francia arrivano grandi elogi a Cristiano Ronaldo da parte del presidente del PSG: il sogno, nemmeno troppo velato, dei francesi è quello di portare il lusitano sotto la Tour Eiffel.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ambito | Il presidente del PSG ci prova

In attesa di conoscere la decisione di Cristiano Ronaldo riguardo alla sua permanenza alla Juventus, arrivano i primi segnali di apertura da parte del PSG. Il presidente Al Khelaifi ha dichiarato a ‘France Football’: “Ogni anno che passa mostra una determinazione unica. Ronaldo resta sempre motivato e desideroso di migliorarsi, spingendosi oltre i propri limiti. Ammiro la sua volontà implacabile: lui è un ottimo esempio per tutti gli atleti del futuro”. L’interesse del PSG per ‘CR7’ non è mai stato nascosto ed in estate potrebbero tentare un nuovo assalto.

Nonostante l’interesse del club parigini, resta difficile ipotizzare un addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus in estate. La situazione economica in cui versa il calcio europeo ed il contratto in essere con i bianconeri, sembrano essere due fattori fondamentali per la permanenza del portoghese a Torino. Nella giornata di ieri CR7 è tornato ad allenarsi con i compagni e questa estate, se si tornerà a giocare, sarà impegnato nella corsa al titolo in Serie A e in Champions League.

Da Parigi arrivano parole al miele per Cristiano Ronaldo, ma la destinazione più probabile per la prossima stagione rimane la Juventus.

