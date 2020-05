Calciomercato Juventus, erede Higuain con lo scambio | I dettagli

La Juventus va a caccia di un nuovo attaccante per rimpiazzare Gonzalo Higuain, vicino all’addio. C’è il piano della società

La Juventus è pronta a vivere un mercato importante dopo aver vissuto nel complesso una buona stagione. La società bianconera studia le mosse per il prossimo mercato e Fabio Paratici ha intenzione di investire principalmente in calciatori che possono essere più adatti allo stile di gioco richiesto dal tecnico Maurizio Sarri.

Mentre si attende la possibile ripresa della stagione per puntare forte a Serie A e Champions League, in questi due mesi la dirigenza non si è mai fermata e ha analizzato il rendimento della squadra per rinforzare ulteriormente la rosa per la prossima annata. Potrebbero esserci delle novità anche in avanti, dove è prevista la partenza di Gonzalo Higuain.

Calciomercato Juventus, ipotesi Jimenez: sul piatto Rugani o Rabiot

Un nome che piace alla società è quello di Raul Jimenez, così come riportato da Tuttosport, che sta vivendo una grande annata in Premier League al Wolverhampton. dove ha realizzato 13 reti in campionato. Il club inglese, a sua volta, valuta il suo attaccante circa 50 milioni di euro.

Per arrivare a lui, Fabio Paratici potrebbe provare a mettere sul piatto Daniele Rugani, che è già nel mirino del Walverhampton, o anche Adrien Rabiot, che sembrerebbe ormai in uscita dai bianconeri. La trattativa potrebbe essere facilitata dalla presenza di Jorge Mendes, procuratore dell’attaccante messicano che ha buoni rapporti con il club bianconero.

Restano comunque aperte le piste di Milik, Icardi e Gabriel Jesus: la Juventus valuta ed è pronta a fiondarsi su quello che convincerà di più.

