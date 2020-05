Calciomercato Juventus, chance dalla Liga | Ritorno di fiamma!

La Juventus nel prossimo calciomercato estivo potrebbe tornare alla carica per un vecchio pallino di Paratici: che occasione dalla Spagna!

In attesa di ritornare in campo per completare l’attuale stagione di Serie A, la Juventus si guarda intorno in ottica calciomercato. Diversi i profili seguiti da Fabio Paratici. In tal senso, si starebbe riaccendendo la pista che porta al top player: occasione ghiotta dalla Spagna per la prossima estate.

Calciomercato Juventus, colpo da Madrid: Paratici alla finestra

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘DonBalon‘, il Real Madrid avrebbe in mente una piccola rivoluzione sulla corsia mancina in vista di giugno. Il club di Florentino Perez, d’accordo con Zidane, avrebbe ormai deciso di mettere sul mercato Marcelo. Il brasiliano, corteggiatissimo in passato dal club torinese, potrebbe quindi rappresentare il grande colpo di spessore per la difesa di Sarri.

Già un anno fa, sotto spinta di Cristiano Ronaldo, il laterale verdeoro era stato vicinissimo. Adesso, con il contratto in scadenza nel 2022, i ‘Blancos‘ devono affrettarsi a cederlo se vogliono incassare una cifra considerevole dal suo addio. Oltre a Mendy che non ha convinto totalmente, la dirigenza spagnola avrebbe già individuato il sostituto di Marcelo: si tratterebbe di Alphonso Davies del Bayern Monaco.

Situazione in divenire ma anche grazie a CR7, il club bianconero può portare Marcelo in Serie A la prossima estate.

