Coronavirus, l’annuncio dalla Uefa: “Presto i tifosi sugli spalti!”

Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin è ottimista sul futuro del coronavirus e del calcio e annuncia: “Presto torneranno i tifosi sugli spalti!”

In un’intervista rilasciata per The Guardian, Aleksander Ceferin, presidente Uefa, ha parlato del calcio ai tempi del coronavirus. “È una situazione grave – ha ammesso – ma ora sta andando avanti e siamo più cauti. Sappiamo di più sul virus e in generale sono una persona ottimista. Non mi piace questa visione apocalittica secondo cui dobbiamo aspettare la seconda e la terza ondata o anche la quinta ondata”. Poi ha aggiunto in merito alle partite a porte chiuse: “Siamo pronti e seguiremo le raccomandazioni delle autorità, ma sono assolutamente sicuro, personalmente, che il buon vecchio calcio con i tifosi tornerà molto presto“.