FIGC su ripresa Serie A e calciomercato | Il comunicato UFFICIALE

La FIGC ha diramato un comunicato ufficiale in merito al futuro del calcio italiano: avanti Serie A, B e C, novità anche per il calciomercato.

Dopo il Consiglio Federale, la FIGC ha diramato un comunicato in cui sono illustrate le decisioni prese in merito al futuro del calcio italiano. La volontà è quella di concludere la stagione attualmente in corso e si è già stabilito che la prossima stagione inizierà a partire dal 1 settembre 2020.

Serie A, la decisione della FIGC

Per concludere la stagione di Serie A, non viene esclusa l’ipotesi playoff nel caso in cui possano ripresentarsi nuovi episodi di Covid-19. Questo parte del comunicato ufficiale:

“La FIGC ha espresso la volontà di riavviare e completare le competizioni nazionali professionistiche fissando al 20 agosto la data ultima di chiusura delle competizioni di Serie A, B e C. Precedentemente al riavvio dell’attività agonistica sarà competenza del Consiglio Federale determinare i criteri di definizione delle competizioni laddove, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le stesse dovessero essere nuovamente sospese, secondo i principi di seguito indicati: individuazione di un nuovo format (brevi fasi di playoff e playout) al fine di individuare l’esito delle competizioni ivi incluse promozioni e retrocessioni; in caso di definitiva interruzione, definizione della classifica anche applicando oggettivi coefficienti correttivi che tengano conto della organizzazione in gironi e/o del diverso numero di gare disputate dai Club e che prevedano in ogni caso promozioni e retrocessioni. Infine, per effetto di quanto deliberato, la stagione sportiva 2020/2021 avrà inizio il prossimo 1 settembre”.

“Per quanto concerne, invece, l’attività dilettantistica, ivi compresa quella femminile fino alla Serie B, valutate le condizioni generali e l’eccezionale situazione determinatasi a causa dell’emergenza Covid-19, il Consiglio ha deliberato di interrompere definitivamente tutte le competizioni, rinviando ad altra delibera i provvedimenti sugli esiti delle stesse competizioni. Resta fissato al 30 giugno il termine per la conclusione dell’attuale stagione sportiva. Per quanto riguarda la Serie A Femminile, è stato deciso di verificare nei prossimi giorni le condizioni di ripresa, in base all’applicabilità dei protocolli sanitari da parte dei Club e alla disponibilità di contributi da parte della FIGC”.

Calciomercato, contratti dal 1 giugno al 31 agosto

Per quanto riguarda la sessione di calciomercato, si legge nel comunicato:

“Nelle more della definizione dei nuovi termini di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, che saranno stabiliti prossimamente, ha deliberato i termini di deposito dei contratti preliminari: dal 1 giugno al 31 agosto”.

Ufficializzate quindi le date per il deposito dei contratti, ma non c’è ancora nulla di concreto su quando inizierà e terminerà la sessione trasferimenti.

