Serie A, la FIGC ha deciso | Ecco le date per la chiusura della stagione

La Figc ha deciso quelle che saranno le date per la chiusura della Serie A ma non solo: il calcio è pronto a ripartire. Date e dettagli

Un momento complesso quello vissuto dal mondo del calcio che, tuttavia, è destinato lentamente a rialzarsi. Le prossime settimane saranno quelle della ripresa, con il ritorno in campo di Serie A, B e C. In tal senso, arriva la decisione della Figc per quanto riguarda le date di chiusura per la stagione in corso: ecco tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, l’annuncio dalla Uefa: “Presto i tifosi sugli spalti!”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, UFFICIALE | Arriva la firma! I dettagli

Serie A, la Figc ha deciso: ecco le date di chiusura della stagione

Secondo quanto riportato da ‘SkySport 24’, la Figc sarebbe arrivata ad una decisione riguardo alle date che chiuderanno l’attuale stagione calcistica. I campionati professionistici, Serie A, B e C, dovranno terminare entro e non oltre il 20 agosto 2020. La chiusura della stagione 2019/20 è invece fissata a fine agosto, il 31 per la precisione. Una decisione presa dal Consiglio Federale radunatosi oggi.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il calcio italiano è sempre più vicino a ripartire: entro poco più di tre mesi l’attuale annata calcistica potrà considerarsi definitivamente chiusa. Una scelta decisa quella della Federcalcio che ha votato per la ripresa dei campionati, con la chiusura che andrà ben oltre il 3 agosto, data ‘imposta’ dall’Uefa nelle scorse settimane.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, conferma dal CTS | Ripartono gli allenamenti di gruppo

Parrebbe inoltre allontanarsi l’ipotesi playoff per la Serie A: nella riunione odierna la Figc ha confermato che la volontà comune rimane quella di giocare tutti i match rimanenti.

LEGGI ANCHE >>>Ripresa campionato | La data nel mirino

LEGGI ANCHE >>>Serie A, Spadafora sulla ripresa | “Fate meno i fenomeni”

S.C