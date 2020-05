Calciomercato Inter, la cessione in Francia può sfumare | La situazione

L’Olympique Marsiglia interessato a Joao Mario, ma i francesi possono rinunciare si Villas-Boas dovesse essere esonerato: l’Inter osserva attentamente.

Niente riscatto da parte della Lokomotiv Mosca: nonostante la buona stagione in Russia, il club moscovita ha annunciato che non eserciterà l’opzione d’acquisto per Joao Mario. Il portoghese tornerà dunque all’Inter, ma il club nerazzurro cercherà di cederlo altrove. Sulle sue tracce ci sono Real Betis, Olympique Marsiglia e, più defilato, lo Sporting CP.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinforzi in attacco | Bomber dalla Francia

Calciomercato Inter, Joao Mario-OM: l’affare può saltare

Come riferisce ‘Le 10 Sport’, la pista Marsiglia potrebbe però presto svanire. Ad aver fatto richiesta del centrocampista portoghese è Andre Villas-Boas, ma il tecnico ex Porto potrebbe presto non essere più la guida del club transalpino. L’OM è in crisi finanziaria e c’è la possibilità che cambi proprietà. Andoni Zubizarreta non è più il ds dei marsigliesi e anche l’allenatore lusitano potrebbe presto concludere la sua avventura in Francia.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Se Villas-Boas dovesse lasciare Marsiglia, a questo punto un’eventuale cessione di Joao Mario da parte dell’Inter ai transalpini si complicherebbe e non poco.

L’OM potrebbe infatti virare su altri profili in base alle richieste del nuovo tecnico. Marotta e la dirigenza nerazzurra osservano e tifano per una conferma dell’allenatore portoghese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, c’è lo scambio | Diego Costa in Serie A!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, riscatto troppo alto | Può dire addio