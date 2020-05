Calciomercato Milan, rinforzo in difesa dalla Premier | Ritorno in Serie A

Il Milan si avvicina ad accogliere il nuovo allenatore e nel frattempo cerca nuovi innesti per la prossima stagione: occhi puntati in casa Arsenal

Continua il lavoro della dirigenza del Milan per costruire il futuro della squadra rossonera, pronta a tornare a combattere per vincere nuovi trofei. L’arrivo di Ralf Rangnick si avvicina e si delineano i piani per il prossimo calciomercato. Per rinforzare la difesa si guarda in Premier League, occhi puntati sul difensore dell’Arsenal.

Calciomercato Milan, rinfozo in difesa: interessa Mustafi dell’Arsenal

Pronti alla rivoluzione in casa rossonera. Il Milan nella prossima stagione cambierà gran parte del proprio organico, per puntare a tornare ai vertici della Serie A nell’immediato futuro. La difesa sembrerebbe essere uno dei reparti su cui mettere mano e per il primo rinforzo si guarderebbe in Premier League. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, i rossoneri avrebbero messo nel mirino il difensore dell’Arsenal, Shkodran Mustafi. Il difensore tedesco, vecchia conoscenza del calcio italiano, potrebbe tornare nel nostro campionato, ma con la maglia milanista.

Il centrale classe 1992, sembrerebbe non rientrare più nei piani di Mikel Arteta e sarebbe valutato dai ‘gunners’ circa 10 milioni di euro. L’ex Sampdoria, potrebbe risultare il nome giusto per rinforzare la retroguardia rossonera, vista la sua esperienza anche in campo internazionale. Dopo l’esperienza in Liga con la maglia del Valencia e quella in Premier League, il difensore potrebbe tornare in Italia dopo sei anni e dire la sua.

