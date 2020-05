Coronavirus, campionato nel caos | ”Rischia di saltare tutto!”

Dopo la sospensione definitiva dei campionati in Francia, sono arrivate nuove polemiche per quanto riguarda la votazione in Ligue2

Nella giornata di mercoledì i numerosi club francesi hanno votato mercoledì per un Ligue 2 a 22 squadre. La Federcalcio francese, che ha il potere di invalidare questo voto, è contraria a questa soluzione e promette settimane di lotta.

Da diverso tempo i nervi sono molto tesi alla Professional Football League. I presidenti dei club francesi si arrabbiano, così com’è successo tra quello del Marsiglia, Jacques-Henri Eyraud e del Lione, Jean-Michel Aulas, che sono in disaccordo con i presidente di Ligue 2.

Coronavirus, caos in Francia

Le decisioni che vengono prese in questo momento dalle autorità sono molto importanti. Nella giornata di mercoledì si è svolta un’assemblea generale della Professional Football League (LFP) e i 45 partecipanti hanno votato per la Ligue 2 a 22 (quindi nessuna retrocessione), mentre in Ligue 1 si era deciso per le retrocessioni di Tolosa e Amiens, una decisione sofferta per le due compagini.

Infine, il calcio francese è tutt’altro che unito e potrebbe continuare a tornare su nuove decisioni nelle prossime settimane.

