Inter, tentazione Suarez | La strategia di Marotta e Conte

Suarez non è incedibile per il Barcellona, che potrebbe inserirlo nella trattativa con l’Inter per Lautaro Martinez

Prosegue incessante il pressing del Barcellona per Lautaro Martinez. Il club campione di Spagna non demorde e insiste nel cercare un accordo con l’Inter per il via libera al trasferimento del ‘Toro’ alla corte del connazionale e amico Messi. Il sodalizio di Suning non è disposto però a fare sconti sulla clausola da 111 milioni di euro dell’ex Racing, aprendo all’inserimento di contropartite solo a determinate condizioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Vecino regala a Conte l’erede di Lautaro

Arthur, che piace anche alla Juventus nell’operazione Pjanic, è un profilo gradito a Marotta e Conte, anche se il brasiliano ha rifiutato per il momento ogni destinazione vista la volontà di restare in Catalogna. Per Semedo, altro giocatore gradito ai nerazzurri, non convergono invece le valutazioni delle due società, mentre Vidal può essere un’operazione slegata rispetto a Lautaro.

Inter, spunta Suarez: gli scenari nell’affare Lautaro

Il Barça così potrebbe cercare una nuova soluzione per trovare la quadra con l’Inter. Ter Stegen, de Jong e ovviamente Leo Messi sarebbero gli unici incedibili del formazione di Setien, con Luis Suarez che non rientrerebbe in questo ristretto gruppetto. E potrebbe essere proprio l’esperto centravanti uruguaiano, prossimo al rientro dopo l’infortunio al ginocchio, il jolly che il Barcellona può pensare di giocarsi per ottenere il via libera dall’Inter per Lautaro Martinez. Una tentazione per l’Inter che non direbbe di no a priori ad un possibile inserimento dell’attaccante nella trattativa, anche se a pesare sarebbe l’ingaggio da 15 milioni di euro che il giocatore percepisce fino al 2021 in Spagna.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona | Ce lo manda la Juventus!

Suarez dovrebbe ridursi e spalmarsi sensibilmente lo stipendio, attraverso un contratto biennale con opzione per un altro anno. Inoltre, Marotta e Conte preferirebbero puntare su un profilo più giovane e dai costi meno pesanti per il bilancio nell’ottica di rinforzare l’attacco in caso d’addio di Lautaro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Lautaro | Scambio inedito dalla Spagna!

G.M.