Calciomercato Inter, futuro Icardi | Accordo ad un passo!

La spinosa situazione di Icardi potrebbe essere stata risolta dall’Inter: il PSG ha chiesto uno sconto per il riscatto e l’accordo sembra vicino.

Il rapporto fra l’Inter e Mauro Icardi potrebbe essere giunto ad un punto di svolta: dopo il prestito al PSG della scorsa estate, il prossimo addio potrebbe essere definitivo. Nelle ultime settimane, infatti, si sono intensificati i contatti fra Marotta ed il club transalpino: la volontà dei parigini sembra essere quella di riscattare il bomber argentino. Anche sulle modalità del riscatto, poi, Inter e PSG sembrano aver trovato un accordo che accontenterebbe tutti.

Calciomercato Inter, svolta decisiva per Icardi | Riscatto con sconto del PSG!

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, l’Inter ed il PSG sarebbero vicini ad un accordo per il riscatto di Icardi. Nelle scorse settimane il club francese, viste le condizioni economiche in cui versa il sistema-calcio dopo il ‘Coronavirus’, aveva chiesto ai nerazzurri di rinegoziare i termini dell’accordo per il riscatto. La scorsa estate, infatti, il riscatto di Icardi era stato fissato a 70 milioni: adesso, invece, Leonardo chiede almeno 20 milioni di sconto. L’Inter sembra essere disposta ad accontentare il PSG, ma solamente il parte: lo sconto definitivo potrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro.

Nei prossimi giorni, quindi, potrebbe essere sancito l’accordo fra Inter e PSG per il riscatto di Icardi a 60 milioni di euro. Un’ottima notizia per i nerazzurri, che vedrebbero così scongiurata l’ipotesi di ritrovarsi in estate uno scontento Icardi tra le proprie fila. Il club francese, poi, non dovrà neanche cercare un accordo con l’attaccante in quanto fra le parti è già in essere un contratto fino al 2024. Il caso Icardi potrebbe essere terminato una volta per tutte.

