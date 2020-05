Calciomercato Juventus e Inter ‘snobbate’ | Agente allo scoperto

Juventus e Inter continuano a pensare al futuro mettendo nel mirino i migliori calciatori in circolazione: l’agente del top player svela tutto

L’Inter continua senza sosta a lavorare sul fronte calciomercato. Nelle ultime settimane la società nerazzurra avrebbe imbastito con le big d’Europa diverse trattative con l’intento di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Raiola beffa l’Inter | Niente bomber

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, la cessione in Francia può sfumare | La situazione

Calciomercato Inter, Hakimi torna al Real

Nelle ultime ore, inoltre, è stato accostato insistentemente all’Inter il profilo di Achraf Hakimi, il terzino di proprietà del Real Madrid in prestito al Borussia Dortmund. Il suo agente, Alejandro Camaño, ha svelato all’agenzia araba Assahifa che non sono arrivate offerte da altre squadre: “E’ una cosa che non esiste, a fine stagione torneremo al Real Madrid. Lui sarà il miglior giocatore del mondo per quanto riguarda la posizione in cui gioca lui”.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, riscatto troppo alto | Può dire addio

Anche la Juventus dovrà così cambiare obiettivo di mercato visto che era diventato un profilo interessante per rinforzare le corsie esterne della compagine guidata da Maurizio Sarri.

Hakimi tornerà così al Real Madrid per diventare assoluto protagonista con le “merengues”.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: fatta per l’addio del big