Calciomercato, Neymar in Serie A | “Hanno provato ad acquistarlo”

La scorsa estate Neymar ha provato in ogni modo a tornare al Barcellona. Alla fine si è dovuto accontentare di restare a Parigi eppure ci ha provato anche una big di Serie A.

La conclusione della Ligue 1 ha messo anche la parola ‘fine’ ad un’annata da separato in casa per Neymar. L’asso brasiliano la scorsa estate ha infatti provato a lasciare il PSG con il chiaro obiettivo di tornare al Barcellona, club con il quale ha espresso tutto il suo talento insieme a Messi e Suarez. Alla fine però i francesi lo hanno trattenuto a Parigi con buona pace del ragazzo che prossimamente potrebbe ritentare di tornare in blaugrana. Una trattativa molto difficile che però aveva provato ad imbastire persino la Juventus, per andare a comporre una coppia da urlo con Cristiano Ronaldo. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, tentativo per Neymar: l’annuncio

Il giornalista del ‘Mundo Deportivo’, Roger Torelló, ha svelato un retroscena proprio relativo all’interesse della Juve per Neymar. Ai microfoni di ‘Juventusnews24’ ha ammesso: “La Juve ha provato ad acquistare Neymar, grazie anche all’aiuto del regime fiscale presente in Italia. Il brasiliano, però, non ha voluto assolutamente accettare questa proposta perché il suo desiderio è quello di tornare al Barcellona”.

Il giornalista sul futuro di Neymar ha quindi proseguito: “Vedremo cosa succederà quest’estate: se il Psg dovesse accettare degli scambi, potrebbe accadere qualcosa di importante. In caso contrario, se i francesi dovessero chiedere soltanto cash, sarebbe difficile giungere ad un accordo per la complicata situazione economica lasciata dal Covid”.

