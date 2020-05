Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gigi Simoni: aveva 81 anni

Ancora una brutta notizia nel mondo del calcio: all’età di 81 anni è venuto a mancare oggi, venerdì 22 maggio 2020, l’ex allenatore di Inter e Napoli, Gigi Simoni

Un triste annuncio. Oggi, venerdì 22 maggio 2020, il mondo del calcio piange l’ex allenatore di Inter e Napoli – tra le altre squadre che ha allenato – Gigi Simoni. Lo scorso 22 giugno l’ex tecnico ha avuto un ictus nella sua casa di San Piero a Grado (Pisa). Ha sempre lottato, ma non si è mai ripreso del tutto tornando anche a casa nel mese di marzo a causa dell’emergenza Coronavirus. Le condizioni sono peggiorate nelle ultime ore dopo il ricovero nell’ospedale di Pisa: al suo fianco è sempre stata sempre presente la moglie Monica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, addio Donnarumma | Il sostituto lo porta Neuer

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, nome a sorpresa per il post Ibrahimovic

Gigi Simoni, trionfi e promozioni in carriera

Da calciatore ha vinto una Coppa Italia con la maglia del Napoli nel 1962, mentre da allenatore ha guidato ben 17 squadre in trent’anni di carriera trionfando in carriera alla guida dell’Inter con la conquista della Coppa Uefa. Infine, è stato anche premiato con la Panchina d’Oro, una vera e propria soddisfazione personale. Un addio che fa male, ma già da quasi un anno non versava in buone condizioni di salute.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, trovato l’erede di Donnarumma!