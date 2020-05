Calciomercato juventus, c’è l’offerta: rischio addio

Calciomercato Juventus, uno dei protagonisti bianconeri può andare via: offerta importante recapitata a Paratici per la cessione

Numerose le trattative che vedranno protagonista la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Il CFO Paratici ha dettato la strada in queste settimane, spiegando la sua visione delle trattative post emergenza coronavirus. Servirà collaborazione tra le società per trovare soluzioni che possano accontentare tutti. Di qui, la necessità di creare assi con altri club per trattative complesse che coinvolgano anche più giocatori.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, salta la trattativa | Vola in Premier

Calciomercato Juventus, offerta per Alex Sandro

Diversi giocatori, in ogni caso, potrebbero lasciare Torino. Tra coloro in predicato di partire, c’è anche Alex Sandro. Il laterale brasiliano è molto apprezzato in bianconero, ma il suo tempo potrebbe essere finito. Si tratta di un profilo piuttosto seguito all’estero ed è dunque uno dei nomi che può rientrare in varie operazioni o scambi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, idea ‘folle’ per l’attacco | Soldi e scambio

Secondo il collega Luca Momblano, che ha parlato sul canale Youtube ‘JBLive’, la Juventus avrebbe ricevuto un’offerta importante per lui. Al momento non è stato reso noto il club che si sarebbe fatto avanti, né l’entità della proposta economica, ma è un indizio che si aggiunge agli altri su una sua possibile partenza nella finestra di mercato. Tra i club che lo seguono da tempo, il Chelsea ma anche il Psg. Ecco perché la Juve sta accelerando per la ricerca di un suo sostituto. Oltre al nome di Emerson Palmieri, probabilmente il profilo principale nel mirino di Sarri, con il Barcellona si è infatti iniziato a parlare anche di Jordi Alba.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, obiettivo bomber | Scambio ‘due per uno’

Calciomercato Juventus, obiettivo a centrocampo | È sfida col Real!