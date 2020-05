Calciomercato Juventus, idea ‘folle’ per l’attacco | Soldi e scambio

L’asse Torino-Madrid potrebbe essere particolarmente battuto in estate: la Juventus ed il Real potrebbero venirsi incontro con un’operazione clamorosa.

Il prossimo mercato presenterà delle grosse difficoltà per tutti: la crisi economica causata dal ‘Coronavirus’ porterà i club ad avere a disposizione una minor liquidità. Per questo motivo, lo scenario in cui i grandi club intraprendono operazioni di scambio sembra essere il più probabile. La Juventus ed il Real Madrid, infatti, potrebbero mettere in piedi una trattativa che ricalca questo scenario: non a caso è stato Paratici a delineare le diverse forme con cui si svilupperà il prossimo mercato.

Calciomercato Juventus, suggestione Hazard | 60 milioni più Alex Sandro!

L’estate della Juventus potrebbe riservare un’operazione clamorosa. Come svelato dall’edizione odierna di ‘AS’, il Real Madrid avrebbe intenzione di tenere solamente uno fra Vinicius jr e Hazard. Ed è proprio il belga che potrebbe essere sacrificato sul mercato, per attuare la rifondazione voluta da Florentino Perez. La Juventus potrebbe inserirsi e tentare di portare a Torino il numero ’10’ del Real. Il rapporto fra Eden Hazard e Maurizio Sarri, dopo le difficoltà iniziali, è stato molto proficuo ed il belga è stato l’uomo chiave per la vittoria dell’Europa League del Chelsea.

La Juventus, poi, avrebbe in mano la chiave giusta per alleggerire le richieste del Real per il trequartista belga. Il piano di Paratici, infatti, sarebbe quello di offrire 60 milioni di euro più il cartellino di Alex Sandro. Il terzino brasiliano potrebbe essere la soluzione del Real Madrid per sostituire Marcelo, che ormai inizia ad avere un’età per cui è difficile programmare il futuro. La Juventus potrebbe convincere in questo modo il club spagnolo e trovarsi finalmente in rosa il trequartista ricercato da Sarri. Hazard, poi, sa essere estremamente efficace sia dietro le punte che agendo come esterno d’attacco. Un ottima soluzione per i due moduli maggiormente utilizzati dal tecnico bianconero.

La prossima estate potrebbe covare un nuovo grande trasferimento dal Real Madrid alla Juventus: il candidato, questa volta, è Eden Hazard!

