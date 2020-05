Calciomercato Serie A, il bomber dice addio: occasione a parametro zero

Calciomercato Serie A, torna caldo un nome dalla Bundesliga: l’attaccante lascerà il suo club a fine stagione, ecco le squadre su di lui

Mentre la Serie A e gli altri principali campionati europei attendono di ripartire, sperando di tornare in campo a giugno, gli occhi di tutti sono sulla Bundesliga, che ha già ripreso dallo scorso weekend. Ciò che accade in Germania è di grande interesse non solo per gli spettatori che tornano a gustarsi un po’ di calcio giocato, ma anche per gli operatori di calciomercato alla ricerca di spunti e occasioni per la prossima finestra di trasferimenti.

Calciomercato Serie A, Gotze lascia il Borussia Dortmund: parte la caccia

Un annuncio molto importante in questo senso arriva da Michael Zorc, ds del Borussia Dortmund. Poco prima dell’inizio del match di oggi contro il Wolfsburg, intervistato a bordo campo, ha spiegato: “Il rapporto con Gotze si interromperà al termine di questa stagione. E’ un bravo ragazzo, la decisione è arrivata dopo un confronto tra tutte le parti in causa”. Un annuncio che lascia sul mercato, a parametro zero, un attaccante decisivo nella finale mondiale del 2014 e con notevoli qualità.

In Serie A, sono molte le squadre che pensano all’attaccante tedesco. La Roma vorrebbe dare a Fonseca un giocatore duttile, utilizzabile in vari ruoli. La Lazio cerca un rinforzo d’esperienza per la prossima avventura in Champions. Il Milan lo vorrebbe per puntare al rilancio nella prossima stagione. Sullo sfondo, rimane l’Inter, che lo aveva già seguito nei mesi scorsi. Non si tratterebbe più di un nome prioritario per Marotta, ma essendo già sfumati Giroud e Mertens il dossier potrebbe ritornare caldo.

