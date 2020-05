Calciomercato Inter, annuncio del presidente | “Trattativa chiusa”

Arriva l’annuncio del presidente, che svela il suo pensiero sulla trattativa che coinvolge il calciatore dell’Inter: “Trattativa ormai chiusa”

Si prepara un mercato infuocato per l’Inter, ma alla base delle operazioni sia in entrata che in uscita c’è prima di tutto la trattativa del Barcellona che vuole portare in Spagna l’attaccante Lautaro Martinez. L’argentino ha vissuto una grande stagione fin qui e i top club si sono subito fiondati su di lui.

Calciomercato Inter, pres. Liniers: “Credo che l’affare Lautaro-Barcellona sia ormai chiuso”

A parlare della trattativa del Barcellona per acquistare Lautaro Martinez è il presidente del Liniers, Carlos Pablo, che avrebbe un guadagno con il trasferimento dell’attaccante argentino. Queste le sue parole ai microfoni di Radio del Plata: “Sarà strano, ma il tema del guadagno ci fa fremere ma non in maniera disperata. Con quei soldi potremmo fare tante cose ma non ci pensiamo quotidianamente. Siamo felici per ciò che sta facendo Lautaro Martinez, è una situazione straordinaria e insolita per noi. La mia sensazione è che l’acquisto del Barcellona sia praticamente chiuso, ma credo che al momento non diranno nulla, probabilmente aspetteranno ancora un po’”.

Percentuale di guadagno: “A noi spetta il 20% della plusvalenza del Racing, così come stabilito insieme a Victor Blanco al momento della cessione all’Inter. C’è anche il meccanismo di solidarietà che compone l’1,59% del valore lordo del trasferimento. Se la trattativa andrà in porto, sarà il trasferimento più importante di questo calciomercato“.

Chiamata con Lautaro: “Ci siamo sentiti dieci giorni fa ma non abbiamo discusso dell’argomento, è giusto che stia tranquillo. I miei amici in Spagna però mi dicono che non si parla di altro. Il Barcellona sta costruendo una grande squadra”.

