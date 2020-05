Calciomercato Inter, stallo Icardi | Ci prova un altro club

La trattativa fra l’Inter ed il PSG sta vivendo una situazione di stallo: intanto, dall’Inghilterra è pronto ad inserirsi anche il Chelsea.

Il destino di Mauro Icardi è una delle priorità in casa Inter: la volontà della società nerazzurra è quella di riuscire a concludere l’accordo con il PSG per il riscatto. Il club transalpino, pur essendo convinto di acquistare l’attaccante argentino in via definitiva, non è disposta a pagare i 70 milioni di euro pattuiti con l’Inter l’estate scorsa. Il PSG vorrebbe riuscire ad avere un sostanzioso sconto sul riscatto e, per questo, la trattativa è entrata in un fase di stallo. Dall’Inghilterra, intanto, il Chelsea è pronto ad inserirsi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpaccio Pogba | La richiesta dello United

Calciomercato Inter, anche il Chelsea su Icardi | Offerti 60 milioni!

Come riportato dal ‘Sun’, il Chelsea è pronto ad offrire 60 milioni di euro all’Inter per Mauro Icardi. I ‘Blues’ potrebbero sfruttare l’indecisione del PSG per mettere le mani sul bomber argentino. Il primo sponsor per Icardi al Chelsea sembra essere Frank Lampard, che gli vorrebbe costruire intorno il proprio attacco. Oltre alla Juventus, adesso, anche gli inglesi provano ad inserirsi nella trattativa per Icardi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, “Lautaro resta” | Annuncio del grande ex

La situazione di stallo fra Inter e PSG non è destinata a durare per sempre però: l’opzione dei francesi per il riscatto di Icardi, infatti, scade il prossimo 31 maggio. Nel giro di una settimana, quindi, si saprà in maniera definitiva se il futuro dell’argentino sarà sotto la Tour Eiffel. Il Chelsea, in ogni caso, è pronto ad inserirsi e ad accontentare l’Inter con un’offerta importante per Icardi.

Nuovo colpo di scena nella trattativa fra l’Inter ed il PSG per Icardi: nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Chelsea, protno ad offrire 60 milioni di euro!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Simeone ‘provoca’ | Maxi affare con l’Atletico

Serie A, caos stipendi | I giocatori minacciano di svincolarsi

Calciomercato Milan, l’altra big ci prova per Romagnoli | I dettagli