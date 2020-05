Calciomercato Inter, shock Lautaro | Messi furioso

Il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere un inatteso cambiamento per quanto riguarda l’attacco: svolta nell’affare Lautaro-Barcellona

In attesa del ritorno in campo previsto per il mese di giugno, l’Inter si guarda intorno e programma la stagione che verrà. In ottica calciomercato sono diverse le novità che potrebbero stravolgere l’Inter di Conte, in particolar modo in attacco. Arrivano conferme dalla Spagna sul futuro di Lautaro Martinez, da tempo nel mirino del Barcellona

Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona: c’è la svolta!

Una situazione complicata che starebbe per rivelare una clamorosa ed inattesa evoluzione. Lautaro Martinez ed il Barcellona si allontanano, secondo quanto riportato da ‘DonBalon’. Il ‘Toro’, da mesi nel mirino del club di Bartomeu, è stato infatti scavalcato nella corsa al post Suarez. Il ds Abidal starebbe infatti per chiudere il colpo Trincao, talentuoso attaccante dello Sporting Braga, per 31 milioni di euro. Un affare che taglia quasi totalmente le gambe alla pista Lautaro Martinez, con Messi che non sarebbe rimasto soddisfatto da tale decisione.

Per la ‘Pulga’ argentina, infatti, la punta dell’Inter sarebbe stata la pedina perfetta sia da un punto di vista tattico che realizzativo. Una decisione che ha spiazzato tutti, quella della dirigenza del Barcellona, con le chiavi dell’attacco blaugrana affidate per il 2020/21 al 20enne Trincao. Messi sarebbe quindi rimasto incredulo dalle scelte del club di ‘accantonare’ l’arrivo del ‘Toro’ per fare spazio al portoghese classe 1999.

Lautaro ed il Barcellona sono dunque nuovamente distanti: la società spagnola ha definito le scelte per l’attacco del futuro.

