Calciomercato Inter, colpaccio Pogba | La richiesta dello United

L’Inter prova a sfidare ancora una volta la Juventus a colpi di mercato: ecco la contropartita chiesta per soffiare Pogba ai bianconeri

Uno degli obiettivi dell’Inter per la prossima stagione, è sicuramente continuare a limare il gap con la Juventus, così da lottare di nuovo per lo scudetto con i bianconeri. Nella prossima sessione di calciomercato, i nerazzurri sono intenzionati ad assicurarsi i migliori talenti in circolazione, cercando di ripetere le ottime operazioni messe a segno un anno fa. Beppe Marotta prepara il piano per soffiare un grande obiettivo di mercato ai bianconeri, il ritorno di Paul Pogba.

Calciomercato Inter, ‘sgambetto’ alla Juventus: ecco come convincere lo United per Pogba

La rivalità tra Juventus ed Inter non si limita solo al terreno di gioco, ma i bianconeri ed i nerazzurri continuano a sfidarsi anche nel calciomercato. Il grande sogno della società juventina continua ad essere il ritorno di Paul Pogba, ma i rivali interisti potrebbero infrangerlo. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista ‘Rai’, Paolo Paganini, tramite il suo profilo Twitter, il Manchester United avrebbe aperto alla cessione del centrocampista francese, avanzando una richiesta ai nerazzurri per lasciarlo partire.

Buonasera. Dal vicino Principato🇮🇩 che pare riaprirá il 15 giugno, stasera mi arrivano nuove conferme sul fatto che #Douglascosta #Rabiot e #Ramsey sono giocatori graditi allo United per #Pogba. All’#Inter invece,per #Pogba, lo United ha chiesto #Skriniar. — Paolo Paganini (@PaPaganini) May 23, 2020

I ‘red devils’, avrebbero così chiesto come contropartita da inserire nella trattativa, Milan Skriniar. I nerazzurri sembrerebbero intenzionati a non separarsi dal forte difensore slovacco, ma l’opportunità di acquistare un fenomeno come Paul Pogba e strapparlo ai rivali bianconeri, potrebbe essere un’occasione troppo allettante per rifiutare.

