Calciomercato Juventus, un campione del mondo per Sarri | Offerto a zero

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere un colpo di spessore in estate: proposto il top player a costo zero

La Juventus continua a lavorare per il ritorno in campo previsto per il prossimo mese. La Serie A si appresta a riprendere dove aveva interrotto, con i bianconeri in piena lotta scudetto. Dal campo al calciomercato, in casa Juventus si valuta un colpo a costo zero: arriva la proposta che potrebbe accontentare le richieste di Sarri.

Calciomercato, top player gratis: proposto a Real e Juve!

Secondo quanto riportato da ‘Defensacentral’, il futuro di Mario Gotze non sarà più al Borussia Dortmund. Il 27enne trequartista, reduce da una stagione deludente, sarebbe stato proposto al Real Madrid di Florentino Perez. Un colpo a parametro zero visto che il tedesco è in scadenza con il club giallonero il prossimo 30 giugno. Il club spagnolo avrebbe tuttavia rifiutato il possibile affare, preferendo puntare su altri profili visto anche il difficile momento di Gotze.

Ecco che la pista calda potrebbe portare in Serie A, sponda Juventus. Secondo quanto riportato in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, Gotze sarebbe stato offerto alla Juventus con l’ex Bayern, così come il suo agente Fazeli, che vedrebbe nel club bianconero la sua primissima scelta per il futuro. Con Milan e Roma alla finestra, in casa bianconera sarebbe il vicepresidente Pavel Nedved a spingere per la firma di Gotze.

Di diversa visione il CFO Paratici, restio a dare fiducia al talentuoso trequartista che ha dimostrato negli anni un’enorme fragilità fisica. Lo scoglio per il suo ingaggio sarebbe l’importante ingaggio percepito in Germania, circa 8 milioni netti a stagione, da ridurre sensibilmente per rientrare nei nuovi parametri imposti dai vertici juventini per il calciomercato estivo.

S.C