Calciomercato Juventus, contatti avviati | Duello in Premier League!

La Juventus studia le mosse da attuare sul mercato e valuta già diverse cessioni. Pressing dalla Premier, due big sul centrocampista!

La Juventus si prepara alla ripresa del campionato per vivere un finale di stagione da protagonista e nel frattempo studia le possibili mosse da attuare nel prossimo calciomercato. I bianconeri potrebbero cedere i calciatori che hanno impressionato meno in questa stagione per poi procedere con i nuovi acquisti.

Un calciatore che sembrerebbe sempre più lontano è Adrien Rabiot, che ha deluso sul campo e ha fatto discutere anche all’esterno del terreno di gioco. La Premier League sarebbe pronta ad accoglierlo e le squadre inglesi sembrerebbero le più interessate. Secondo quanto riportato da Sunday Mirror, il francese sarebbe seguito sia dall’Arsenal che dal Manchester United. I Red Devils avrebbero già allacciato dei contatti per avviare una trattativa.

Dopo solo una stagione, dunque, Adrien Rabiot potrebbe già salutare la Juventus. I bianconeri, così, si libererebbero di un ingaggio importante.

