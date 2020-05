Coronavirus, lo studio su Liverpool-Atletico | “Avrebbe prodotto 41 morti”

La sfida Liverpool-Atletico, valida come ritorno degli ottavi di Champions League, è stata presa in esame dal gruppo di ricerca Edge Health

L’emergenza Coronavirus ha bloccato improvvisamente il mondo del calcio a metà marzo. Una delle ultime partite è stata quella giocata ad Anfield tra Liverpool e Atletico Madrid, match valido per l’ottavo di ritorno di Champions, giocato l’11 marzo, con l’eliminazione dei Reds. Secondo quanto svelato dal gruppo di ricerca, Edge Health, collegato al servizio sanitario britannico, la sfida avrebbe provocato la morte di 41 persone per assistere a questa sfida a livello internazionale.

Coronavirus, anche Atalanta-Valencia in esame

Ma non è stata l’unica partita che è stata esaminata con cura dopo l’emergenza Coronavirus: come riportato anche da “La Gazzetta dello Sport” c’è anche Atalanta-Valencia tra le indiziate per quanto riguarda il veicolo di diffusione del Covid-19. Inoltre, in quel periodo circa trecento tifosi sono volati da Madrid in direzione Liverpool, quando era già in vigore un blocco parziale nella capitale spagnola.

Tornato indietro nel tempo, circa un mese fa, il sindaco dell’area metropolitana di Liverpool, Steve Rotheram, aveva anche svelato: “Se le persone hanno contratto il Covid-19 come risultato diretto di un evento sportivo, che non avrebbe dovuto aver luogo, sarebbe uno scandalo”. Infine, ha concluso: “Dopo quella partita è stato riscontrato un aumento dei contagi ed è giusto indagare. Dobbiamo capire se la presenza dei tifosi spagnoli abbia contribuito alla diffusione del virus”.

