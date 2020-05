Calciomercato Inter, ‘furia’ Conte | Può saltare un altro colpo

L’Inter continua a pensare a rinforzare il reparto offensivo di Antonio Conte: dopo l’affare Mertens saltato, ecco una nuova brusca frenata

In attesa di ritornare in campo per riprendere la stagione in Serie A, l’Inter si è concentrata in queste lunghe settimane senza calcio giocato sul fronte calciomercato. Dopo l’affare Mertens sfumato con il rinnovo con il Napoli dell’attaccante belga, ecco che potrebbe saltare anche la pista che porta al top player in Francia.

Calciomercato Inter, furia Conte se salta anche Cavani

Così uno degli obiettivi per l’attacco nerazzurro, Edinson Cavani, vorrebbe ancora aspettare di disputare la Champions League con il Paris Saint-Germain dopo lo stop definitivo del campionato francese. Come svelato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’ l’ex Napoli vorrebbe dare una risposta certa ad agosto, ma Marotta non intende aspettare tutto questo tempo.

Se dovesse saltare anche Cavani, Conte potrebbe infuriarsi davvero visto che è già sfumato Mertens. Il tecnico vorrebbe due colpi per l’attacco, vista la probabile partenza di Lautaro Martinez. Marotta cercherà di accontentare il proprio allenatore cercando di arrivare a dei top player per il reparto offensivo.

L’Inter continua a lavorare ad un colpo sensazionale in attacco. Cavani resta sempre nel mirino della società nerazzurra in attesa di nuovi sviluppi importanti.

