Calciomercato Inter, conferme sul grande ritorno | C’è il via libera!

Si continua a lavorare per il prossimo mercato, l’Inter studia il piano per cessioni ed entrate. C’è il via libera per una trattativa!

Si continua a lavorare ogni ora per la trattativa riguardante Lautaro Martinez. Il Barcellona insiste e il ‘Corriere dello Sport’ rilancia un intreccio con il Manchester City. I Blaugrana cederebbero Nelson Semedo agli inglesi per ottenere Joao Cancelo, in modo da offrire il portoghese all’Inter che gradirebbe un suo ritorno per alleggerire il prezzo dell’attaccante argentino.

Sarebbe già arrivato il via libera da parte del tecnico dei Citizens Pep Guardiola, visto che Cancelo non ha vissuto una grande stagione in Premier League e ha deluso le attese. Nelle scorse settimane erano arrivate delle smentite riguardo al ritorno del portoghese in Serie A, ma questa mattina il quotidiano italiano ha rilanciato la notizia.

