Calciomercato, risoluzione contratto e addio Inter | Le ultime

Nelle prossime settimane potrebbe arrivare la risoluzione contrattuale per tornare ad essere protagonista in una big in vista della prossima stagione

Luciano Spalletti potrebbe tornare in pista. Dopo l’esonero all’Inter avvenuta nella scorsa estate l’allenatore toscano non vede l’ora di rimettersi in moto. Ai microfoni di Sky Sport la settimana scorsa ha svelato le sue idee per il futuro: “Non conta il progetto economico, io alleno perché mi piace farlo. E ora ho voglia di tornare in panchina”.

Calciomercato Inter, il sogno di Spalletti

Il suo contratto con l’Inter da 4,5 milioni netti scade nel giugno 2021. In autunno il tecnico di Certaldo pretendeva fino all’ultimo euro, mentre ora potrebbe trovare anche un accordo per la risoluzione con Beppe Marotta.

Il suo sogno resta allenare in Premier League con un progetto davvero avvincente per cambiare completamente tradizioni. La voglia di tornare a guidare una compagine importante è davvero tanta con la speranza di arrivare ad una decisione in poco tempo in vista della prossima stagione.

Spalletti potrebbe così risolvere il suo contratto con l’Inter prima di rimettersi in pista con una nuova squadra. Non tramontata l’ipotesi Fiorentina, anche se il suo desiderio sarebbe appunto approdare nel massimo campionato inglese.

