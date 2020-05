Calciomercato Juventus, scambio col Barcellona | Le ultime su Arthur

Non si fermano le trattative della Juventus in vista della prossima stagione. Il club bianconero segue ancora da vicino il centrocampista del Barcellona Arthur

La Juventus continua a lavorare per provare a chiudere l’affare Arthur. Il centrocampista brasiliano sarebbe uno dei profili più interessanti del panorama europeo per rinforzare la zona centrale di campo della compagine guidata da Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, ancora uno spiraglio per Arthur

Come svelato dal quotidiano spagnolo “Sport” Arthur vorrebbe continuare il suo matrimonio con il Barcellona e in questi giorni si sta allenando più che forte mai per tornare al top in campo. Il suo obiettivo è quello di proseguire la sua storia d’amore con il club spagnolo, soprattutto dopo l’arrivo in panchina di Quique Setien che predilige un gioco che si adatta a meraviglia alle sue caratteristiche tecniche.

Infine, come svelato da “Tuttosport” il padre del sudamericano cercherebbe di spingerlo proprio a Torino lasciando così uno spiraglio aperto per un possibile trasferimento del talentuoso centrocampista brasiliano. Una situazione davvero ingarbugliata con pareri discordanti per quanto riguarda il futuro del giocatore blaugrana. Tutto è ancora aperto, la Juventus continua a sperarci con lo scambio sempre in atto con Miralem Pjanic, pronto a dire al club bianconero.

