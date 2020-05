Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Super offerta per Ronaldo!

Cristiano Ronaldo si prepara a un finale di stagione ricco di impegni, ma nel frattempo si continua a parlare del suo futuro. Club pronto all’offerta!

È stata una grande stagione fin qui per Cristiano Ronaldo, che ha continuato a giocare ad alti livelli rendendosi decisivo soprattutto da dicembre in poi, quando ha trascinato la sua squadra a suon di gol in un momento tutto sommato difficile. Solo lo stop per l’emergenza coronavirus l’ha fermato, ma in caso di ripresa il portoghese vuole continuare a fare bene per conquistare i trofei più importanti.

In Serie A la compagine bianconera è in vetta alla classifica mentre in Champions League Ronaldo e compagni dovranno ribaltare la sconfitta subita nella gara di andata contro il Lione per 1-0. Il numero 7 bianconero ha messo nel mirino soprattutto questa competizione per provare a vincerla con un terzo club dopo Manchester United e Real Madrid.

Calciomercato Juventus, PSG prepara l’offerta per Ronaldo: pronti 80 milioni!

Proprio con i Blancos Cristiano ha vissuto i suoi anni migliori della sua carriera scrivendo la storia del club spagnolo, che ora ha nuovamente bisogno di lui. Secondo quanto riportato da DiarioGol, Florentino Perez vorrebbe il trasferimento di Ronaldo al PSG per dare il via libera alla cessione di Mbappe verso il Real Madrid.

Senza un colpo importante, infatti, i francesi non lascerebbero partire il loro fuoriclasse e per questo il portoghese potrebbe sbloccare la trattativa. Dalla Spagna annunciano che il Paris-Saint Germain sarebbe disposto a offrire 80 milioni di euro per Cristiano Ronaldo, che è il sogno del presidente Nasser Al-Khelaifi.

Bisognerebbe ora capire le intenzioni della Juventus, che potrebbe accontentarsi di una cifra del genere o blindare il proprio fenomeno.

