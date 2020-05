Calciomercato Juventus e Inter, no dalla Premier | Serie A più vicina!

Potrebbe saltare un trasferimento che riguarderebbe anche le squadre italiane. Inter e Juventus osservano e preparano l’assalto

Il calcio è fermo in quasi tutta l’Europa da ormai più di due mesi e mezzo, ma si continua a lavorare ogni ora per il calciomercato. Nonostante il periodo di crisi, sono giorni di fuoco quelli che stanno vivendo le big che studiano possibili trattative da portare a termine nei prossimi mesi.

Juventus e Inter preparano entrambe dei movimenti importanti con il Barcellona e le due trattative potrebbero intrecciarsi creando un altro duello per qualche elemento che potrebbe interessare a entrambe. Su tutti ci sarebbe Nelson Semedo, che i Blaugrana vorrebbero usare come pedina di scambio per arrivare a Lautaro Martinez o Miralem Pjanic.

Calciomercato Juventus e Inter, il City si allontana da Semedo: è duello tra i due club

Il portoghese sarebbe seguito anche dal Manchester City e negli ultimi giorni si è parlato sempre con più insistenza di un possibile scambio che coinvolgerebbe Joao Cancelo, che potrebbe così finire ai nerazzurri nella trattativa per Lautaro.

Secondo quanto riportato da Marca.com, però, la trattativa tra City e Barcellona sembrerebbe difficile, in quanto gli inglesi non vorrebbero scambiare un calciatore pagato 65 milioni con uno che ne varrebbe 40. Dalla Spagna fanno sapere che l’ipotesi più probabile potrebbe essere quella che riguarda il trasferimento in Italia.

La Juventus, visti gli ottimi rapporti con il procuratore Jorge Mendes, potrebbe essere in vantaggio rispetto all’Inter.

