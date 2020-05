Calciomercato Milan, doppio colpo per l’attacco | L’assalto

Due obiettivi di mercato per l’attacco del Milan. La società rossonera vorrebbe chiudere così in tempi brevi i prospetti più interessanti in circolazione

Il Milan continua a intavolare trattative importanti in vista della prossima stagione. La società rossonera potrebbe preparare così il doppio colpo per il reparto offensivo in caso di arrivo di Ralf Rangnick.

Calciomercato Milan, non solo Boga nel mirino

Come svelato dal portale spagnolo “todofichajes.net” nel mirino della società rossonera ci sarebbero i profili di Myron Boadu dell’AZ Alkmaar e Jeremie Boga talentuoso esterno d’attacco del Sassuolo. Il primo ha messo a segno ben 14 gol e otto assist vincenti in 25 partite di Eredivisie essendo anche protagonista anche in Europa League: all’età di 19 anni è uno dei prospetti più interessanti per l’attacco.

Dall’altra parte Boga che si è messo in luce con la maglia del Sassuolo realizzando otto gol e quattro assist vincenti in 24 partite complessive con il club emiliano. La valutazione dei due calciatori è simile e si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro.

