Calciomercato Milan, Kessie per ‘accontentare’ Rangnick | I dettagli

Franck Kessie potrebbe salutare il Milan e la Serie A nella prossima sessione di calciomercato. Con lui si potrebbe esaudire una delle richieste di Rangnick

Comincia a delinearsi il nuovo Milan targato Ralf Rangnick. A meno di colpi di scena sarà infatti il tedesco a progettare il rilancio del club rossonero assumendo il doppio incarico di allenatore e direttore sportivo. Farà quindi tutto lui, specie sul calciomercato. Sulla lista dei partenti non figurerrebbe Calhanoglu, anzi rumors filtrati dall’ambiente rossonero sostengono che il centrocampista turco sarà uno dei punti cardine della sua squadra. Sembrerebbe che i due abbiano già avuto un significativo colloquio telefonico; del resto l’attuale Head of International Relations and Scouting della Rud Bull già lo conosce molto bene dal punto di vista tecnico considerato il suo passato nelle file del Bayer.

Calciomercato Milan, Kessie contropartita per il Lipsia: i dettagli

Potrebbe invece essere sull’elenco dei partenti Franck Kessie, già più volte sul punto di lasciare Milano nelle ultime due sessioni. L’ivoriano ha diversi estimatori in Inghilterra, ma anche in Italia come per esempio il Napoli del suo ex tecnico Gattuso. Il club di via Aldo Rossi, o meglio i bracci operativi di Rangnick Geoffrey Moncada ed Hendrik Almstadt potrebbero provare a utilizzarlo come contropartita con l’intento di strappare uno sconto per uno degli obiettivi del quasi 62enne di Backnang. Nello specifico per Marcel Sabitzer, esterno austriaco di 26 anni pilastro del Lipsia allenato da Nagelsmann.

Jolly perfetto anche per l’Inter di Conte, Sabitzer costa almeno 40 milioni di euro. Il Milan potrebbe offrire Kessie, valutato sui 23 milioni, più appunto un cash di 17 milioni.

