Calciomercato Inter, smacco al Barcellona | Marotta ci prova

Inter, Marotta pensa allo sgarbo al Barcellona: ipotesi Ansu Fati. Il talento classe 2002 è stato messo sul mercato dal club catalano.

Lautaro Martinez resta un obiettivo primario in casa Barcellona. Il club catalano sta valutando la giusta offerta per cercare di convincere l’Inter a lasciar partire l’attaccante ex Racing Avellaneda. L’argentino sarebbe molto felice di sbarcare in Spagna e anche Leo Messi e Luis Suarez avrebbero già approvato il suo acquisto. Marotta attende, ma nel frattempo il club nerazzurro potrebbe tentare lo smacco ai danni dei catalani.

Calciomercato Inter, smacco Ansu Fati al Barcellona

Con Lautaro sempre più nel mirino ‘Blaugrana’, l’Inter potrebbe pensare ad uno smacco ai danni dei catalani. Nella trattativa i nerazzurri potrebbero infatti chiedere di inserire il cartellino del baby talento Ansu Fati. Il classe 2002, tra i più interessanti prospetti a livello mondiale, è stato infatti messo sul mercato dal Barcellona, come rivelato da ‘Elgoldigital’. Il ragazzo avrebbe poco spazio in rosa e i catalani cercano un club dove poterlo dirottare per dargli minuti.

Intanto sono arrivate numerose offerte per il ragazzo. I catalani vorrebbero ovviamente cedere il natio della Guinea-Bissau in prestito, per poi riportarlo alla base, ma devono però fare i conti con il giocatore stesso. Ansu Fati non è affatto felice della decisione presa dal club e questo potrebbe complicare le cose, anche in vista di un possibile prolungamento di contratto (attualmente in scadenza nel 2022). Fati rientra infatti nella lista dei giocatori nominati da Setien, che il Barcellona è intenzionato a lasciar partire perché in ‘Blaugrana’ non avrebbero spazio a sufficienza.

Ecco allora, sottolineano dalla Spagna, che il ragazzo sarebbe deciso a lasciare Barcellona proprio per questa scelta. Marotta ci pensa, potrebbe tentare di arrivare a lui indipendentemente che possa essere inserito o meno nell’affare Lautaro.

