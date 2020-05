Calciomercato Inter, nuova idea Icardi | Lite tra allenatore e presidente

Il futuro di Mauro Icardi è sempre in bilico. Dal possibile riscatto del PSG ad un nuovo possibile trasferimento: scontro tra allenatore e presidente

Il Real Madrid non intende stare ad aspettare. Il club spagnolo starebbe così lavorando per un colpo davvero importante per il fronte offensivo. Un top player in grado di essere il futuro della squadra madrilena in caso di addio di Karim Benzema, pronto anche a dire addio ai blancos dopo i tanti successi collezionati.

Calciomercato, lotta tra Icardi e Haaland

Come svelato dal portale spagnolo “Diariogol” ci sarebbe uno scontro decisivo per quanto riguarda l’acquisto di Mauro Icardi visto che Zinedine Zidane e il presidente Perez hanno obiettivi differenti per rinforzare il reparto offensivo.

L’allenatore del Real preferirebbe uno centravanti come Icardi, mentre il numero uno del club spagnolo avrebbe messo nel mirino il talentuoso attaccante del Borussia Dortmund Haaland. Il futuro dell’argentino è sempre in bilico: di proprietà dell’Inter, ha vissuto l’ultima stagione in prestito al PSG, che dovrà così decidere in tempi brevi se riscattare o meno il giocatore.

Le prossime settimane saranno così decisive per arrivare ad una nuova scelta in vista della prossima stagione.

