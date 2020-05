Calciomercato Juventus, Pogba a zero | Scenario clamoroso

La Juventus continua a lavorare sulla pista che porta al possibile ritorno in maglia bianconera di Paul Pogba: l’idea clamorosa

Nel mirino della Juventus ci sarebbe sempre il centrocampista francese Paul Pogba. Il club bianconero starebbe così lavorando per riportarlo a Torino dopo una stagione da dimenticare tra gravi infortuni e l’emergenza Coronavirus.

Calciomercato Juventus, Pogba a parametro zero

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport tutto ruota intorno al suo ingaggio esoso, ossia circa 12 milioni di euro netti, bonus esclusi. In totale l’operazione si aggirerebbe sui 20 milioni lordi, una cifra esagerata per quanto riguarda le casse della Juventus.

Il contratto di Pogba scadrà nel prossimo giugno e così il Manchester United avrebbe ridotto la clausola da 150 a 100 milioni di euro per il cartellino del francese. Al lavoro ci sarebbe il suo agente Mino Raiola con la Juventus che potrebbe anche inserire diverse contropartite, come Douglas Costa e Rabiot, per abbassare le pretese economiche dei “Red Devils”.

Il club bianconero, infine, potrebbe proporgli un contratto di cinque anni spalmando il suo ingaggio. L’idea clamorosa sarebbe quella di lasciare il Manchester United a parametro zero nell’estate 2021. Tutto può succedere dopo la crisi economica relativa all’emergenza Coronavirus.

