Calciomercato Milan, addio a centrocampo | Scambio più soldi!

Per il Milan potrebbe arrivare un importante addio a centrocampo: possibile scambio più soldi dalla Spagna! Il Siviglia di Monchi potrebbe offrire un vecchio pallino

Grossi cambiamenti in vista per il Milan per la prossima estate. Il cambio in panchina sembra ormai scontato, così come anche lo scossone dirigenziale che prevede l’addio di Maldini dalla figura di ds. Anche per quel che riguarda il calciomercato rossonero, però, potrebbero arrivar grandi novità. In particolar modo, a centrocampo sembra sia destinato a lasciare il club Franck Kessie. Il centrocampista ex Atalanta piace a diversi club in giro per l’Europa e non è da escludere un ritorno di fiamma, nei suoi confronti, da parte di Monchi, ds del Siviglia che si era inserito sulle tracce dell’ivoriano anche ai tempi della Roma.

Kessie-Vazquez, scambio più soldi al Milan

Il Milan è disposto a cedere il calciatore soltanto a titolo definitivo e gli spagnoli potrebbero pertanto tentare la via della contropartita più conguaglio economico. Sul piatto potrebbe così essere messo Franco Vazquez, centrocampista ex Palermo seguito appunto quando giocava in Italia e prima che il Siviglia lo portasse via. Naturalmente oltre all’ex rosanero, ormai trentunenne, per controbilanciare l’offerta potrebbe arrivare anche una somma economica di non poco conto.

Il Milan potrebbe così dire addio a Kessie, che sembra in rottura da diversi mesi, e potrebbe accogliere in rosa un vecchio pupillo come l’argentino Vazquez.

