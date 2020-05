Calciomercato Milan, ritorno di fiamma | L’ex rossonero nel mirino

Ritorno di fiamma per il Milan che potrebbe ritrovare in squadra l’ex rossonero: assalto decisivo in vista della prossima stagione

Il Milan continua a lavorare sul fronte mercato in vista della prossima stagione. Ci sarebbe anche un possibile ritorno in maglia rossonera per rinforzare la zona centrale di campo.

Calciomercato Milan, Bakayoko di nuovo nel mirino

Come svelato dal portale spagnolo “todofichajes” il profilo di Tiemoué Bakayoko sarebbe nuovamente nel mirino del club rossonera dopo la sua stagione in prestito al Monaco, altro suo ex club.

Il suo cartellino è di proprietà ancora del Chelsea, ma il suo contratto scadrà nel giugno 2022 e così i “Blues” che non lo lasceranno andare via a parametro zero. Il Milan avrebbe chiesto nuovamente informazioni al club inglese con un possibile ritorno in Italia. L’unico ostacolo è rappresentato dal suo ingaggio esoso, che si aggira intorno ai 7 milioni di euro, mentre la sua valutazione è di circa 25 milioni. Il Chelsea sarebbe disposto a negoziare: all’età di 25 anni potrebbe essere diventato più maturo rispetto al passato.

