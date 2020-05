Calciomercato Milan, occasione dall’Argentina | Fissato il prezzo!

Dall’Argentina potrebbe esserci una grande occasione di mercato per le italiane: Napoli e Lazio sono vigili, ma è il Milan la più interessata.

Il mercato sudamericano è da sempre oggetto di fascinazione da parte dei club europei: fonte di grandi talenti e, talvolta, di flop clamorosi. In ogni caso, diversi club di Serie A stanno monitorando il mercato oltre oceano in cerca di occasioni. Una di queste potrebbe essere rappresentata dall’uomo che ha deciso la finale del secolo fra River Plate e Boca Juniors: Juan Fernando Quintero.

Calciomercato Milan, occasione Quintero | Può partire per 15 milioni!

Come riportato da ‘Don Balon’, Quintero potrebbe lasciare il River Plate per soli 15 milioni di euro ed il Milan ci starebbe pensando. Il trequartista colombiano ha grandi estimatori in Serie A, dove ha già giocato con la maglia del Pescara nella stagione 2012/13. Il ricordo lasciato da Quintero in Italia è positivo, anche se non così tanto quanto sta facendo in Argentina. Con la maglia dei ‘Millionarios’ è diventato uno dei migliori trequartisti del sudamerica e della nazionale colombiana.

Per questo motivo, in Serie A ci sono molte squadre che starebbero pensando a Quintero: dal Napoli alla Lazio, passando per la Roma e la Fiorentina. L’unico problema potrebbe essere rappresentato dal fatto che il 27enne colombiano sia attualmente alle prese con il recupero da un brutto infortunio: Quintero, infatti, si è rotto il legamento crociato del ginocchio. La crisi economica causata dal ‘Coronavirus’, con la complicità dell’infortunio, hanno notevolmente abbassato le richieste del River Plate per il proprio numero ’10’. Per soli 15 milioni i club italiani potrebbero ritrovarsi in casa uno dei migliori trequartisti in circolazione: un autentico genio delle geometrie offensive, con un piede molto caldo sui calci piazzati.

