Juventus, assalto a Zapata | Maxi scambio con l’Atalanta

La Juventus potrebbe mettere sul piatto Perin e Romero per strappare all’Atalanta Duvan Zapata

La Juventus è alla ricerca del centravanti giusto da affiancare a Cristiano Ronaldo e Dybala nella prossima stagione. Gonzalo Higuain avrebbe i bagagli pronti, con il ‘Pipita’ che non rientrerebbe nei progetti futuri della ‘Vecchia Signora’. Paratici sta cercando una sistemazione per l’argentino sgravandosi anche del pesante ingaggio (7,5 milioni per un altro anno) e parallelamente dà al caccia al suo erede.

Icardi resta nei desideri del CFO bianconero, con la Juventus sempre in agguato in attesa che venga definita la situazione tra PSG e Inter sul riscatto dell’attaccante. Un altro obiettivo caldo è Milik, in scadenza di contratto e che non ha ancora rinnovato con il Napoli. Senza dimenticare, inoltre, un possibile assalto a Gabriel Jesus se il Manchester City dovesse aprire alla cessione del brasiliano.

Calciomercato Juventus, Perin e Romero per il colpo Zapata

Un poker di centravanti al quale potrebbe aggiungersi Duvan Zapata, profilo che rimane sullo sfondo soprattutto se i campioni d’Italia non riuscissero a centrale gli obiettivi citati sopra. Il colombiano è uno degli alfieri dell’Atalanta di Gasperini, con la società orobica che non sarebbe disposta a fare sconti per il proprio bomber malgrado un possibile ridimensionamento dei prezzi provocato dal coronavirus. La ‘Dea’ valuterebbe 35-40 milioni di euro Zapata, con la Juventus che potrebbe pensare di inserire alcune contropartite per abbassare la parte cash. All’Atalanta piace Perin, attualmente in prestito al Genoa e che a fine stagione tornerà a Torino.

Insieme al portiere, valutato 10 milioni, Paratici metterebbe inoltre sul piatto Romero, anche lui di proprietà dei bianconeri ed in prestito sempre nella squadra ligure. Il difensore argentino ha un prezzo tra i 25 e i 28 milioni di euro e insieme a Perin andrebbe a coprire la valutazione complessiva del centravanti atalantino. Doppia carta per la Juventus nell’assalto a Zapata.

G.M.