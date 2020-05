Roma, Zaniolo pronto a tornare | In gruppo tra due settimane

Roma, buone notizie dall’infermeria: Nicolò Zaniolo pronto a tornare a disposizione. Tra due settimane rientrerà in gruppo.

In attesa di capire quando si potrà ritornare effettivamente a giocare, in casa Roma arrivano buone notizie dall’infermeria. Il rientro in campo di Nicolò Zaniolo sembra infatti essere sempre più vicino. Il centrocampista si era infortunato lo scorso 12 gennaio contro la Juventus e il giorno seguente era stato subito operato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, l’altra big ci prova per Romagnoli | I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Juventus, assalto a Zaniolo | La controproposta a sorpresa della Roma

Roma, Zaniolo pronto a tornare

Il centrocampista classe 1999 aveva rimediato la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. Una perdita grave per il tecnico giallorosso Fonseca, che aveva fatto grande affidamento sul talentuoso centrocampista. Ora il portoghese può riabbracciare il ragazzo, che tornerà ad allenarsi in gruppo tra 15 giorni, come riferisce ‘Sky Sport’. Il ragazzo potrà riaggregarsi al resto della squadra e inizierà a lavorare con i compagni in gruppo, giocando anche le partitelle e ritrovando confidenza con il terreno di gioco.

Per essere aggiornato su tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Per il club giallorosso il rientro in campo dell’ex primavera dell’Inter rappresenta un innesto fondamentale per il finale di stagione, con la Roma impegnata sul doppio fronte campionato ed Europa League, con la qualificazione alla Champions che resta l’obiettivo primario.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, futuro Zaniolo e Pellegrini | La strategia di Petrachi

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, il bomber dice addio: occasione a parametro zero