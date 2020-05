Calciomercato Inter, Brozovic nel mirino | Doppia offerta

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il possibile tentativo da parte di un top club europeo per Marcelo Brozovic

I migliori dell’Inter sono nel mirino dei top club stranieri e dunque al centro delle voci di calciomercato. Spicca ovviamente su tutti Lautaro Martinez col pressing del Barcellona, anche mediatico, che si fa sempre più insistente. L’obiettivo dei blaugrana, avendo già trovato l’accordo con l’argentino, è chiaro: prendersi il calciatore a una cifra di gran lunga inferiore a quella della clausola, vale a dire 111 milioni. L’Inter sarebbe disposta a scendere fino a 90 milioni al massimo, accettando una contropartita.

Non Vidal, ancora il grande desiderio di Conte (ma non di Marotta) al quale però la dirigenza interista dà un valore giustamente basso considerate età e scadenza contrattuale nel 2021.

Calciomercato Inter, da Lautaro Martinez a Brozovic: per il croato può provarci il Real Madrid

Sempre una big spagnola, l’acerrima rivale del Barça e dunque il Real Madrid potrebbe provare a mettere le mani su un altro elemento cardine della squadra guidata da Antonio Conte, ovvero Marcelo Brozovic. Da mesi in Spagna danno le ‘Merengues’ intenzionate a rinforzare la mediana con almeno un profilo di grande spessore visto che Casemiro non può giocarle tutte e che Modric è a fine corsa; e a quanto pare l’ex Dinamo Zagabria è un nome che stuzzica il presidente Perez, ma forse pure Zinedine Zidane.

Per il classe ’92, il Madrid può presentare una doppia offerta: la prima da 43 milioni di euro più il prestito biennale con diritto di riscatto a 37 milioni di euro di Luka Jovic, attaccante serbo che ha deluso le attese e che è nel mirino di Milan (lo vorrebbe Rangnick) e Napoli; la seconda leggermente inferiore, da 43 milioni più sempre il prestito con diritto a 24 milioni di Eder Militao, difensore brasiliano flop come Jovic dell’ultimo mercato estivo che il Ds interista Ausilio trattò a lungo qualche stagione fa primo del suo sbarco in Europa.

Probabilmente l’Inter le rifiuterebbe entrambe, poiché Brozovic è ritenuto a ragion veduta – soprattutto da Conte – un intoccabile. Non a caso l’Inter vuole blindarlo con un nuovo contratto (l’attuale scade nel 2022) senza clausola o con clausola superiore a quella attuale fissata a 60 milioni di euro.

R.A.

