Calciomercato Serie A, l’agente allo scoperto | C’è l’annuncio!

La Serie A potrebbe abbracciare un grande colpo nel prossimo calciomercato estivo: arriva l’apertura del procuratore

Il calcio italiano attende la ripresa che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. La Serie A pare dunque destinata a ripartire per concludere, sul campo, la stagione 2019/20. Dal campo al calciomercato, arrivano importanti dichiarazioni dell’agente del top player che a giugno cambierà squadra: segnali decisivi per Inter e Juventus.

Inter-Juventus, l’agente apre: “Addio a giugno!”

Una sessione quella del prossimo calciomercato estivo che, nonostante la crisi economica causata dall’emergenza Coronavirus, porterà diverse sorprese in Serie A. Tra queste potrebbe esservi Nicolas Tagliafico, gioiello dell’Ajax già accostato anche alla Roma in passato. Tagliafico adesso potrebbe rappresentare un grande colpo specialmente per l’Inter che, negli ultimi mesi, ha provato a portarlo alla corte di Conte. In tal senso le dichiarazioni dell’agente del terzino, Ricardo Schlieper, raccolte dal ‘DailyStar’ non lasciano spazio a dubbi.

Il giocatore è destinato a salutare l’Ajax nelle prossime settimane: “Stiamo pensando ad un trasferimento, dopo due stagioni e mezza all’Ajax siamo sicuri che sia il momento migliore per cambiare squadra“. L’agente del laterale argentino ha poi aggiunto, sui costanti contatti con una big in particolare: “Non menzionerò mai il nome del club con cui stiamo parlando, danneggerebbe le negoziazioni ed il mio assistito“.

Tagliafico è seguitissimo in Premier League dove Chelsea ed Arsenal lo monitorano da diversi mesi. Discorso analogo come già detto per l’Inter di Conte ma anche la Juventus. Da non escludere la pista che porta a Parigi, sponda Psg, con Leonardo che potrebbe fare un tentativo per il classe 1992 la prossima estate.

S.C