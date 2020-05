Calciomercato Juventus, Paratici creativo | Prestito biennale per il talento!

Il mercato creativi di Paratici potrebbe iniziare proprio dal colpo a centrocampo: la Juventus proverà ad anticipare tutte le concorrenti.

Il prossimo mercato della Juventus si può diramare su tre fronti: i reparti che i bianconeri vogliono rinforzare maggiormente sono l’attacco, gli esterni ed il centrocampo. Proprio la linea mediana è stata quella che ha dato maggiori grattacapi a Sarri e la prossima estate si interverrà in questo senso. Uno degli obiettivi della Juventus, ormai da diversi mesi, è Houssem Aouar: la concorrenza sul centrocampista del Lione, però, è molto fitta. Negli ultimi giorni Fabio Paratici avrebbe ideato una proposta per convincere l’OL.

Calciomercato Juventus, piano per Aouar | Prestito biennale!

Secondo quanto rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, la Juventus sarebbe intenzionata ad offrire al Lione una proposta per il prestito biennale di Houssem Aouar. Una formula che proprio Paratici aveva indicato nel suo invito ad un ‘mercato creativo’. Il centrocampista del Lione potrebbe essere il primo giocatore oggetto di questo mercato post ‘Coronavirus’, come inteso dal ds bianconero. La proposta della Juventus potrebbe convincere Aulas a preferire i bianconeri rispetto alla concorrenza. Su Aouar, infatti, ci sarebbero anche grandi club come Real Madrid, Liverpool, Manchester City e PSG.

Il Lione, prima del blocco della Ligue 1 per il ‘Covid-19’, valutava Aouar 70 milioni di euro. Adesso, invece, è più ragionevole pensare ad una valutazione di circa 50 milioni di euro per il centrocampista classe ’98. La proposta della Juventus di un prestito biennale, oneroso e con obbligo di riscatto, permetterebbe di spalmare la cifra su più anni e di accontentare così le richieste dell’OL. A giocare a favore dei bianconeri, poi, ci sarebbero anche gli ottimi rapporti instaurati con il presidente Aulas.

In attesa di conoscere il destino del ritorno di Champions League contro l’OL: la Juventus prova ad anticipare la concorrenza su Aouar, gioiello del club transalpino!

