Calciomercato Juventus, colpo da 60 milioni a rischio | Sfida Real

La Juventus continua a cercare un attaccante per la prossima stagione: per il bomber della Premier League spunta una concorrente spagnola

La caccia al nuovo bomber della Juventus è aperta. I bianconeri iniziano a muoversi in anticipo per assicurarsi un nuovo attaccante nella sessione estiva di calciomercato. Il nome dalla Premier League finito sulla lista di Fabio Paratici però, interesserebbe anche ad una big spagnola. Si accende il duello tra le due società per arrivare al bomber.

Calciomercato Juventus, concorrenza per Jimenez: spunta il Real Madrid

In casa Juventus sembrerebbe essere sempre più vicino l’addio di Gonzalo Higuain. La possibile partenza del bomber bianconero ha così portato la società juventina a cercare sul mercato un attaccante che possa raccogliere la sua eredità nel reparto offensivo. Uno dei nomi inseriti nella lista di Fabio Paratici, sarebbe quello dell’attaccante del Wolverhampton, Raul Jimenez. Con i suoi 16 gol in stagione, l’attaccante messicano avrebbe suscitato l’interesse dei bianconeri e non solo.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Diario, sulle tracce del calciatore ex Benfica spunterebbe anche l’interesse del Real Madrid. I ‘blancos’ starebbero cercando un altro attaccante e visto che i vari Haaland e Mbappe sarebbero nomi troppo costosi al momento, la società di Florentino Perez avrebbe pensato a Raul Jimenez per la prossima stagione: 60 milioni sarebbe la cifra che gli iberici sono disposti a sborsare per ‘soffiare’ l’attaccante alla Juve. Si apre così la sfida in chiave mercato tra bianconeri e ‘merengues’, per assicurarsi il bomber messicano che milita in Premier League.

