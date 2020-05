Calciomercato Milan, ritorno in patria per il centrocampista | Contatti avviati

Per il centrocampista del Milan, che difficilmente riuscirà a trovare spazio nella prossima stagione, si prospetta il ritorno in patria: contatti avviati

Il Milan lavora per tornare ai vertici della Serie A. Così si inizia già a muovere in chiave mercato, per stabilire le priorità nelle cessioni e negli acquisti. Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, ad avere le valigie pronte tra i rossoneri sarebbe Lucas Biglia. Infatti, secondo il sito spagnolo, l’argentino potrebbe tornare in patria nella prossima stagione, tornando a vestire la maglia dell’Independiente de Avellaneda, squadra con cui giocò per una stagione a diciannove anni, prima di approdare in Europa nell’Anderlecht. I contatti tra la società argentina e l’entourage del giocatore sarebbero già avviati. A seguire la trattativa, sembrerebbe esserci il presidente in persona, Hugo Moyano, che spingerebbe forte per il ritorno del centrocampista tra i biancorossi.

