Calciomercato Inter e Milan: fissato il prezzo | Può partire per 20 milioni

Milan ed Inter sempre interessate a Jonathan David del Gent: su di lui anche il Real Betis. Il canadese può partire per meno di 20 milioni.

Con la maglia del Gent ha segnato 23 reti in stagione tra campionato e coppe ed insieme ad Alphonso Davies è il futuro della nazionale canadese. Jonathan David è una delle rivelazioni del sempre ricco di talenti campionato belga e tanti club hanno messo gli occhi sul ragazzo nato a Brookyln. In Italia sono soprattutto Milan ed Inter ad essere interessate, ma la concorrenza è notevole.

Inter e Milan, David può partire per 20 milioni

Nonostante il giocatore abbia manifestato una preferenza per la Bundesliga, nerazzurri e rossoneri non si danno per vinti e restano in piena corsa per il giovane attaccante canadese. Il ragazzo è finito nel mirino anche del Real Betis, che pensa a lui soprattutto nel caso in cui dovesse partire Loren Moron, accostato proprio al Milan.

Lo riferisce ‘Estadio Deportivo’, che sottolinea come il Gent valuti il giocatore canadese 20 milioni di euro. Il prezzo però, potrebbe addirittura calare, complice anche l’emergenza Covid-19. Il club belga potrebbe infatti accontentarsi di 15 milioni di euro per il giovane attaccante.

David resta nell’agenda di Milan ed Inter, chissà che, complice il prezzo favorevole, non possa arrivare prossimamente un’offerta da uno dei due club di Milano.

