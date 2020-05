Calciomercato Milan, ostacolo inglese per il centrocampista

Il Milan ripensa a Bakayoko, ma sul giocatore spunta anche il West Ham che pensa al prestito: i rossoneri sono però favoriti, con il Psg che si defila.

Il Milan pensa ad un ritorno di fiamma. Il club rossonero dovrà rivoluzionare il centrocampo: Paqueta e Kessie sembrano destinati all’addio, mentre Biglia e Bonaventura non rinnoveranno. Ecco allora che la dirigenza meneghina dovrà effettuare diverse operazioni in entrata in mediana. E tra i nomi spunta anche l’ex Tiemoue Bakayoko.

Calciomercato Milan, anche il West Ham su Bakayoko

Il mediano francese di proprietà del Chelsea sarebbe infatti finito nei radar rossoneri, che pensano a lui per rafforzare il centrocampo. Protagonista di un ottima stagione la scorsa annata, Bakayoko sarebbe ben felice di tornare in rossonero. Dalla corsa al classe 1994 sembra essersi tirato fuori il Paris Saint-Germain, come riferisce ‘Le 10 Sport’. Il Milan punta ad un nuovo prestito, ma due sembrano essere gli ostacoli. Il primo è il West Ham, anche lui interessato al calciatore. Il secondo è l’ingaggio del giocatore, troppo elevato per le casse milaniste. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Il Milan però pare essere in vantaggio, anche perché ha il gradimento del giocatore. E non è escluso che il ragazzo possa decidere di abbassarsi lo stipendio pur di tornare in rossonero.

