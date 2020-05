Inter e Juventus, ‘occasione’ da Londra | Spiragli per il ritorno in A

Inter e Juventus, ‘occasione’ da Londra | Spiragli per il ritorno in...

Inter e Juventus, il Chelsea pronto all’offerta per Tagliafico: l’arrivo dell’argentino può liberare Marcos Alonso o Emerson Palmieri.

Di un loro possibile ritorno in Italia se ne è parlato già nel mercato di gennaio, ma ora Marcos Alonso ed Emerson Palmieri potrebbero davvero giocare nuovamente in Serie A, magari nella prossima stagione. Il Chelsea infatti potrebbe decidere di cedere almeno uno dei due giocatori, visto che Lampard starebbe pensando ad un investimento per la fascia sinistra.

Calciomercato Inter e Juventus, il Chelsea si muove a sinistra

Emerson Palmieri e Marcos Alonso sono nel mirino sia dell’Inter che della Juventus, che stanno pensando a loro per rafforzare la propria corsia mancina. L’italo-brasiliano, che Sarri ha valorizzato molto nel Chelsea, è stato accostato principalmente ai bianconeri, mentre lo spagnolo, pedina chiave di Conte ai ‘Blues’, ai nerazzurri. E almeno uno dei due potrebbe partire visto che il Chelsea si prepara ad importanti manovre a sinistra.

Come infatti riporta il ‘Daily Telegraph’, il club inglese e in particolare Frank Lampard starebbe pensando di acquistare un nuovo terzino sinistro titolare. Il nome in cima alla lista è quello di Ben Chilwell del Leicester, da tempo seguito dai ‘Blues’, ma il cui prezzo è di quasi 45 milioni di euro. E allora l’alternativa sembra portare ad Amsterdam. Al Chelsea sarebbe infatti stato proposto l’acquisto di Nicolas Tagliafico, terzino sinistro argentino, che ha dichiarato che lascerà l’Ajax in estate. Il prezzo del giocatore si aggira attorno ai 25 milioni di euro, una cifra nettamente inferiore.

Se il Chelsea dovesse dunque concretizzare l’acquisto di Tagliafico, è molto probabile dunque una partenza di uno tra Marcos Alonso ed Emerson. Se entrambi dovessero lasciare Londra, Juve ed Inter potrebbero dividersi, ma se a partire sarà solo uno, potrebbe profilarsi un duello di mercato tra bianconeri e nerazzurri.

