Calciomercato Inter, Zidane vede nerazzurro | Pronti 80 milioni!

Il Real Madrid vuole rifondare la squadra nella prossima sessione di mercato: Zidane avrebbe messo gli occhi su un pezzo pregiato dell’Inter.

Nonostante la crisi economica che impatterà inesorabile sul mondo del calcio post ‘Coronavirus’, la prossima estate potrebbe essere quella definitiva rifondazione del Real Madrid. Un rimpasto di talenti che nella capitale spagnola è atteso dal momento in cui Cristiano Ronaldo è partito in direzione Torino. Florentino Perez vuole intervenire sul mercato con un grande giocatore per reparto: l’obiettivo del patron delle ‘Merengues’ è quello di riaprire un ciclo vincente. Zidane avrebbe individuato in uno dei pezzi pregiati dell’Inter una delle sue prime scelte.

LEGGI ANCHE >>>Milan, ESCLUSIVO Amelia: “Nessuno come Ibrahimovic, lo aspetterei tutta la vita”

Calciomercato Inter, il Real punta Skriniar | Pronti 80 milioni!

Come riportato da ‘Don Balon’, Zidane avrebbe indicato in Milan Skriniar la sua prima scelta per la difesa: per il centrale dell’Inter occorrono 80 milioni di euro. La preoccupazione del tecnico francese, infatti è relativa a Sergio Ramos: il capitano ‘blanco’ avrebbe aperto alla possibilità di lasciare il Real Madrid nel prossimo futuro per siglare un ultimo contratto importante. Per questo motivo, Zidane avrebbe questo senso di urgenza nei confronti di un colpo in difesa: Skriniar è considerato il profilo adatto per assumere il comando della retroguardia madridista.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Milan: fissato il prezzo | Può partire per 20 milioni

Il centrale slovacco classe ’95 è cresciuto moltissimo in nerazzurro, in particolare sotto la gestione Spalletti, ed attualmente è fra i migliori interpreti del ruolo. La grande forza fisica, unita ad una tecnica che gli permette di avanzare palla al piede, fanno di Skriniar un giocatore ideale per un calcio propositivo come quello spagnolo. Il Real Madrid sembra essere sempre più convinto del centrale dell’Inter ed in estate potrebbe tentare l’assalto.

La rosa dell’Inter continua a subire il pressing delle spagnole: il Real Madrid avrebbe individuato in Skriniar il degno erede di Sergio Ramos!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, maxi affare | Doppio scambio in Premier!

Brescia, caso Balotelli | Parla il fratello di ‘Super Mario’

Calciomercato Juventus, il piano per Brandt | Paratici cala il jolly